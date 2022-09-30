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بوتين يبلغ البرلمان بخطة ضم المناطق الأوكرانية

بوتين
30 سبتمبر 2022 15:49

قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين اليوم الجمعة إن الرئيس فلاديمير بوتين أخطر المجلس بخطط ضم أربع مناطق من أوكرانيا، وهي خطوة إجرائية باتجاه ضم روسيا لهذه المناطق.

وقال فولودين، وهو حليف رئيسي لبوتين، عبر القناة الرسمية لمجلس الدوما على تيليجرام، إن بوتين أبلغ البرلمان بتلقي طلبات رسمية من هذه المناطق.

وأجرت روسيا استفتاءات في أربع مناطق في أوكرانيا هي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، وأعلنت لاحقا أن المناطق أبدت تأييدا كاسحا للانضمام إلى روسيا.

ومن المقرر أن يرأس بوتين في وقت لاحق اليوم الجمعة مراسم توقيع بهذا الشأن في الكرملين بحضور القادة المعينين من جانب موسكو للمناطق الأربع.

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المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
روسيا وأوكرانيا
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