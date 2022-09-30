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اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي دافور فيليبوفيتش يخاطب الصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
30 سبتمبر 2022 14:28

اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها

على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
غير أن الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز.

وأعلن وير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "لا يمكننا إهدار الوقت" من أجل خفض أسعار الغاز.

 

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