اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي دافور فيليبوفيتش يخاطب الصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل