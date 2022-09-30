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إطلاق نار كثيف في عاصمة بوركينا فاسو

إطلاق نار كثيف في عاصمة بوركينا فاسو
30 سبتمبر 2022 13:37

قال مراسلون من رويترز إن دوي إطلاق نار كثيف سُمع قادما من المعسكر الرئيسي للجيش وبعض المناطق السكنية في عاصمة بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقال مراسلو رويترز إن عدة جنود مسلحين شوهدوا وهم يتمركزون على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر الرئاسة ويمنعون الدخول للمباني الإدارية والتلفزيون الوطني الذي توقف عن البث.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة العسكرية للحصول على تعقيب.

واستولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب في 24 يناير أطاح بالرئيس روش كابوري وحل الحكومة.

 

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المصدر: رويترز
بوركينافاسو
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