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بالصور.. أضرار "تاريخية" خلفها مرور " إيان" بفلوريدا

حيً غمرته الفيضانات في أعقاب إعصار إيان في فورت مايرز بولاية فلوريدا
30 سبتمبر 2022 11:27

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس، أن الإعصار "إيان" القوي تسبب "بفيضانات تحدث مرة كل 500 عام"، فدمّر مدنا ساحلية وأغرق منازل وأعمالا تجارية وأدى إلى انقطاع سكان جزر عن العالم.

 وقال حاكم فلوريدا "لم نرَ فيضانات مماثلة من قبل".

 

 

وتابع "بعض المناطق مثل كيب كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها الفيضانات وتضررت جدا من العاصفة"، واصفا الأضرار بأنها "تاريخية".

ووصل الإعصار إيان الذي تراجعت حدته ليصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا بعد ظهر الأربعاء وهو إعصار من الدرجة الرابعة، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

 

وصباح الخميس، كان لا يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن أكثر من 2,6 مليون منزل ومتجر من أصل 11 مليونا حول مسار الإعصار، بحسب موقع "باور آوتج" المتخصص في رصد وتسجيل وجمع حالات انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.

 

في مدينة بونتا غوردا الصغيرة الواقعة على مسار الإعصار، استيقظ السكان على انقطاع التيار الكهربائي. وفيما كانت فرق الإطفاء وشرطيون يجوبون الشوارع لتقييم الأضرار، أزالت جرافة أغصان النخيل الساقطة. 

 

واقتلع إيان بعض الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور. وغمرت الأمطار شوارع الميناء حيث كانت المياه تصل إلى أسفل الركبة صباح الخميس.

 

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