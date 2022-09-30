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قتلى ومصابون في هجوم صاروخي جنوب أوكرانيا

عامل خدمة مجتمعية يصلح أضراراً بمنطقة دونيتسك
30 سبتمبر 2022 11:12

قال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، أولكسندر ستاروخ، إن ما لا يقل عن 23 شخصاً لقوا حتفهم في حين أصيب 28 في هجوم صاروخي، استهدف موكب سيارات مدنية قرب المدينة اليوم الجمعة.

وكتب على تطبيق تيليجرام "حتى الآن قُتل 23 وأصيب 28. جميعهم مدنيون".

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المصدر: رويترز
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