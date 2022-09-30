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أربعة أقاليم في أوكرانيا تنضم إلى روسيا

أشخاص يستخدمون هواتفهم المحمولة خارج مركز إنساني شرق أوكرانيا .
30 سبتمبر 2022 10:11

من المقرر أن تنضم أربعة أقاليم في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع معاهدات الضم في حفل يقام في قاعة سانت جورج بقصر الكرملين الكبير في الساعة الثالثة مساء (1200 بتوقيت جرينتش).

كما يعتزم بوتين إلقاء كلمة خلال الحفل، الذي من المتوقع أيضا أن يحضره قادة الأقاليم الأربعة المعينون من قبل موسكو.

وأجرت روسيا استفتاءات في أقاليم لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، وقالت إن النتائج أظهرت تأييداً بأغلبية ساحقة لصالح الخروج من أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

 

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المصدر: وكالات
روسيا
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أوكرانيا
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