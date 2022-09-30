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19 قتيلاً في عملية انتحارية بكابول

أرشيفية
30 سبتمبر 2022 09:54

قتل 19 شخصاً، على الاقل في عملية انتحارية وقعت صباح الجمعة، في مركز تربوي في كابول أثناء وجود طلاب فيه، على ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وقال خالد زدران إن "الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التربوي. قتل 19 شخصا للأسف وأصيب 27 بجروح".

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