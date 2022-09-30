السبت 1 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصحة العالمية: وضع "كورونا" أفضل من أي وقت مضى

الصحة العالمية: وضع "كورونا" أفضل من أي وقت مضى
30 سبتمبر 2022 09:22

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ "كوفيد-19" انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، وأصبح الوضع حاليا أفضل من أي وقت مضى.

ويشير مدير المنظمة في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على "كوفيد-19".

ووفقاً لإحصائيات المنظمة، سجلت في العالم خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي حوالي 9800 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19". والان انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم- في شرق البحر المتوسط بنسبة 46 بالمئة وفي إفريقيا ومناطق غرب المحيط الهادئ بنسبة 27 بالمئة.

ويشير مدير المنظمة، إلى أن عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" لا تزيد عن 10 بالمئة من ذروتها في يناير عام 2021 ويقول "نحن في الوقت الحاضر في وضع أفضل من أي وقت مضى".

ووفقاً له هناك "بصيص من الضوء في نهاية النفق" في المعركة ضد "كوفيد-19". ولكن أمام البشرية طريقا طويلة، والنفق لا يزال مظلما مع الكثير من العقبات.

وتجدر الإشارة، إلى أن العدد الرسمي للمصابين بمرض "كوفيد-19" في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.

أخبار ذات صلة
منظمة الصحة تعلن تزايد إصابات الكوليرا ووفياتها على مستوى العالم
تحديث إجراءات «كورونا» بالجهات الاتحادية
المصدر: وكالات
كورونا
منظمة الصحة العالمية
كوفيد 19
آخر الأخبار
تعهد دولي بإعادة القطع الأثرية لبلدانها الأصلية
دنيا
تعهد دولي بإعادة القطع الأثرية لبلدانها الأصلية
اليوم 10:37
ناسا تحدد موعداً لإطلاق صاروخها إلى القمر
دنيا
ناسا تحدد موعداً لإطلاق صاروخها إلى القمر
اليوم 10:31
ميسي.. «القرار النهائي» بعد «الحلم الأخير»!
الرياضي
ميسي.. «القرار النهائي» بعد «الحلم الأخير»!
اليوم 10:30
تعبيرية
دنيا
أحكام بالسجن بحق مهربين لسلاحف
اليوم 10:29
من موقع الحادث
عربي ودولي
ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»
اليوم 10:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©