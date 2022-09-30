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انفجار يستهدف غرب العاصمة كابول

انفجار يستهدف غرب العاصمة كابول(أرشيفية)
30 سبتمبر 2022 08:52

قالت الشرطة الأفغانية اليوم الجمعة، إن انفجاراً وقع في الجزء الغربي من العاصمة كابول.

ووقع الانفجار صباح الجمعة في مركز تربوي في غرب كابول أسفر عن إصابات، على ما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث خالد زدران في رسالة إلى الصحافيين إن "الانفجار وقع في مركز كاج التربوي" في حي دشت البرشي في غرب العاصمة وأضاف "هناك جرحى" مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.

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