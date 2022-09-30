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زلزال بقوة 5.6 درجة يهز ميانمار

زلزال
30 سبتمبر 2022 08:41

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز ميانمار.
وقع الزلزال على بعد حوالي 112 كيلومتراً شمال غربي مونيوا في ميانمار، وكان مركزه على عمق 144 كيلومترا.

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المصدر: وكالات
زلزال
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