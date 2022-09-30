بعد "الاستفتاءات.. مجلس الأمن يصوت بشأن أوكرانيا

يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة على مشروع قرار يدين "الاستفتاءات" لضم مناطق أوكرانية عدة إلى روسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس مساء الخميس، وهو نص ليست لديه أي فرصة لتبنيه بسبب الفيتو الروسي. وقالت الرئاسة الفرنسية للمجلس إن الاجتماع سيعقد الجمعة الساعة 15,00 (19,00 بتوقيت غرينتش) قبل مناقشة أخرى مزمعة بشأن التسربات المكتشفة من خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق.

ويدين مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية" في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها "شرعية" أو أن "تُستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق"، "بما في ذلك أيّ ضم مزعوم" من جانب روسيا. ويدعو المشروع كل الدول والمنظمات الأخرى إلى "عدم الاعتراف بالضم المزعوم" للمناطق الأربع من جانب روسيا. كما يطالب موسكو "بالوقف الفوري" لهجومها على أوكرانيا و"سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط" من البلاد. والثلاثاء خلال اجتماع أول للمجلس حول هذه "الاستفتاءات" التي ندد بها الغرب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطرح على الطاولة مشروع قرار كهذا مع ألبانيا. والخميس ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "بشكل قاطع" بعمليات الضم الروسية المرتقبة لأراض اوكرانية، معتبرا أن "لا مكان لها في العالم الحديث". أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية ترد على ضم روسيا مناطق أوكرانية كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

المصدر: آ ف ب