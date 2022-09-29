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السعودية: منحة نفطية لليمن لتشغيل محطات الكهرباء

السعودية: منحة نفطية لليمن لتشغيل محطات الكهرباء
30 سبتمبر 2022 02:10

الرياض (الاتحاد) 

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أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، منحة مشتقات نفطية جديدة قيمتها 200 مليون دولار، لدعم قطاع الكهرباء في اليمن، وتوفير الوقود لتشغيل محطات الطاقة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وقّع مع الحكومة اليمنية على اتفاقية المنحة لتوفير 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية، من أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء باليمن.
وذكر البيان أن البرنامج نفّذ إجراءات توريد الكمية الأولى من المنحة بقيمة 30 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في جنوب البلاد وشرقها.
وتأتي المنحة السعودية الجديدة لتخفيف حدة انقطاعات الكهرباء في مدينة عدن الساحلية، والمحافظات الجنوبية، نتيجة نقص الوقود لمحطات توليد الكهرباء، بعد انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة في مطلع يونيو.
وكانت السعودية قدمت، في مايو العام الماضي، منحة مشتقات نفطية لليمن بلغت نحو 1.261 مليون طن، بقيمة 422 مليون دولار. واستمرت هذه المنحة لمدة عام قبل أن تنتهي في منتصف العام الجاري، وساهمت في تشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء.

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