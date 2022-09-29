تجدد الدعوات الدولية لتمديد الهدنة في اليمن

عواصم (وكالات)

دعت 44 منظمة دولية عاملة في اليمن، أمس، إلى تمديد وتوسيع الهدنة التي من المقرر أن تنتهي بعد غد الأحد، مذكرة أطراف الصراع بأن «مستقبل الشعب اليمني في أيديهم».

وقالت المنظمات، في بيان مشترك: «خلال الأشهر الستة الماضية، شهدنا انخفاضاً بنسبة 60 في المئة في عدد الضحايا»، مؤكدة: «مع اقتراب الهدنة الحالية من نهايتها، تعتبر الآن لحظة حاسمة لشعب اليمن».

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، «أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» ومنظمات أخرى عاملة في اليمن.

ومنذ الثاني من أبريل، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، بوقف القتال، واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وخلال فترة الهدنة، واصلت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية خرق وقف النار، ولم تطبّق الاتفاق، وخصوصاً ما يتعلق برفع الحصار عن مدينة تعز. وأكدت المنظمات أن «تمديد الهدنة لفترة أطول سيكون الخطوة الأولى لمواصلة البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، وخلق الاستقرار اللازم لتقديم مساعدات طويلة الأمد». وحذرت المنظمات من أنه «إذا بدأ الصراع من جديد الآن، فإنه لا يخاطر فقط بتدمير المكاسب التي تم تحقيقها بالفعل، بل يهدد التنمية المستقبلية لليمن». ويخوض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ جهوداً نحو تمديد الهدنة.