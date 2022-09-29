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بوتين يعترف باستقلال منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
30 سبتمبر 2022 01:56

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوما يعترف بخيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين منطقتين مستقلتين.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مرسوم الاعتراف باستقلال المنطقتين يعد خطوة قبل دمجهما رسميا مع روسيا، وهو الأمر المتوقع الجمعة.
وشهدت خيرسون وزابوريجيا إضافة إلى دونيتسك ولوجانسك استفتاءات على الانضمام إلى روسيا.
وقالت السلطات المحلية في تلك المناطق إن نتيجة الاستفتاءات جاءت لصالح الاندماج مع روسيا، وطلبت من الرئيس بوتين رسمياً، الأربعاء، دمجها في روسيا.
وأعلن الكرملين أن روسيا ستضم رسميا المناطق الأوكرانية التي نظمت فيها استفتاءات.
وأفاد دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية بأن عملية الضم ستصبح رسمية خلال مراسم تقام في الكرملين.
وقال بيسكوف للصحفيين: «غدا في قاعة القديس جورج في قصر الكرملين الكبير عند الساعة 15,00 (12,00 ت غ)، سيقام حفل توقيع بشأن ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا».

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
زابوريجيا
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الاستقلال
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