الكويت.. تفاؤل بمرحلة جديدة بعد انتخابات مجلس الأمة

منى الحمودي (الكويت)

تسود حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة في الكويت عقب التصويت، أمس، لانتخاب 50 عضواً لمجلس الأمة، من بين 305 مرشحين ومرشحة.

وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة، للفصل التشريعي الـ17، مساء أمس، تمهيداً لبدء عملية فرز الأصوات الانتخابية، ويليها إعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً في خمس دوائر انتخابية، وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد للاختيار. وشهدت عملية الاقتراع جولات تفقدية على مراكز الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الانتخاب، بدأها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ورافقه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس، منذ الصباح الباكر على الدوائر الانتخابية الخمس تباعاً.

من جانبه، أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، خلال جولة تفقدية، أهمية إبراز العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات مجلس الأمة الذي تشهده البلاد ونقله للعالم أجمع في أبهى صورة.

من جهته، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الجلاوي، خلال جولته التفقدية في مراكز الاقتراع، إن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي، وكل الإجراءات التي جرى اتخاذها أتت بنتائجها المرجوة، متوقعاً بأن تكون نسب المشاركة في الاقتراع «قياسية».

أما وزير الصحة الدكتور خالد السعيد فأجرى جولة تفقدية على عدد من لجان الاقتراع للاطمئنان، على سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن الوزارة استعدت جيداً لضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر. كما أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، في بيان، عقب انتهاء جولته التفقدية في الدوائر الانتخابية الخمس، تسخير كل الإمكانات وتذليل جميع الصعوبات أمام الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بكل سهولة ويسر.