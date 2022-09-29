شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يشاركان في ملتقى البحرين

القاهرة (وام)

يشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في فعاليات ملتقى البحرين «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» الذي يعقد في الثالث من نوفمبر المقبل، برعاية وحضور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين.

ويشارك في الملتقى أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم، يمثلون الأديان والمذاهب كافة.

وكان شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وقعا، في أبوظبي عام 2019، وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي، والعيش المشترك، وتأتي زيارتهما لمملكة البحرين الشقيقة التي تعد الثانية للمنطقة، في إطار دفع الجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار.