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واشنطن تؤكد مقتل أميركي في هجوم بكردستان العراق

واشنطن تؤكد مقتل أميركي في هجوم بكردستان العراق
30 سبتمبر 2022 02:10

واشنطن (وكالات) 

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أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أمس، مقتل مواطن أميركي في هجوم صاروخي إيراني استهدف مواقع معارضة في إقليم كردستان العراق، أمس الأول.
وقال باتيل إنه لا يمكنه الإدلاء بأي تعليق آخر على المسألة، بسبب اعتبارات الخصوصية. وكانت واشنطن قالت، أمس الأول: «إن الضربة لم تؤد إلى مقتل أي مسؤولين أو عسكريين أميركيين».
وفي هذه الأثناء، أفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية، بإصدار عقوبات جديدة متصلة بإيران، استهدفت 10 كيانات وناقلة نفط. 
إلى ذلك، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لمناطق عدة في إقليم كردستان العراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أعلنت أمس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي طال مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية بالإقليم إلى 13 قتيلاً و58 جريحاً.

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