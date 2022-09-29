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أردوغان يطالب بوتين بمنح مفاوضات السلام فرصة أخرى

أرشيفية
30 سبتمبر 2022 02:09

إسطنبول (وكالات) 

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أفاد مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الرئيس طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، أمس، لاتخاذ خطوات للحد من التوتر في أوكرانيا، وحثه على تمديد اتفاق لحماية صادرات الحبوب في البحر الأسود. كما أشار أردوغان إلى خطط موسكو لدمج أربع مناطق أوكرانية في روسيا، وهو ما تعارضه تركيا، وطلب من بوتين منح مفاوضات السلام فرصة أخرى، وفقاً لما ورد في سرد أنقرة للاتصال.
ومن المقرر أن ينتهي اتفاق ممر الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، والذي يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية، في أواخر نوفمبر ويمكن تجديده بدعم من روسيا وأطرافه الثلاثة الأخرى. وفي السياق، أفاد ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية بأن توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من عقوبات الغرب. وأشار كينشاك إلى وجود اتجاه في الآونة الأخيرة نحو زيادة مطردة في أحجام الإمدادات إلى الشرق الأوسط.
وأضاف: «بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب بالاشتراك مع شركائنا في المنطقة لم يتم قطع إمدادات الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

تركيا
رجب طيب أردوغان
روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
صادرات الحبوب
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