زيلينسكي: لن نتسامح مع انتزاع أي جزء من أراضينا

موسكو (وكالات)

أعلن الكرملين أن روسيا ستضم رسمياً 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها قواتها خلال حفل كبير سيقام في موسكو اليوم. وأفاد دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عملية الضم ستصبح رسمية خلال مراسم تقام في الكرملين. وأضاف أن الرئيس الروسي سيلقي خطابا «مهمّا» أثناء المناسبة.

وقال بيسكوف للصحافيين: «غداً في قاعة القديس جورج في قصر الكرملين الكبير سيقام حفل توقيع بشأن ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا».

واجتمع زعماء المناطق الأربع المعيّنون من الكرملين في العاصمة الروسية أمس، بعد يوم على مناشدة السلطات الموالية لموسكو بوتين مباشرة ضم الأراضي إلى روسيا.

وجاءت طلباتهم إلى الكرملين، والتي صدرت بالتزامن تقريباً، بعدما أعلنت المناطق الأربع أن سكانها أيّدوا بالإجماع الخطوة، في إطار استفتاءات نُظّمت على عجل واعتبرتها كييف والغرب «غير قانونية ومزوّرة وباطلة».

وبعد نتائج الاستفتاءات، اعتبرت أوكرانيا أن الرد الغربي الوحيد المناسب سيكون عبر فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتزويد القوات الأوكرانية بمزيد من الأسلحة لتتمكن من مواصلة التقدم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر الأربعاء: «لا يمكن لأوكرانيا أن تتسامح مع أي محاولات روسية لانتزاع أي جزء من أرضنا».

وتشكّل المناطق الأربع خيرسون وزابوريجيا جنوبا، ودونيتسك ولوغانسك شرقا، ممرّاً برّياً مهما بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وتمثّل المناطق الخمس معا حوالي 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية فيما تستعيد القوات الحكومية مواقع عديدة منذ أسابيع.

ويتقدّم الجيش الأوكراني خصوصا في منطقة خاركيف شرقا ويستعيد أراضي في دونيتسك، في حين يشير مراقبون عسكريون إلى أنه يقترب من استعادة ليمان.

وقوبل التحرك الروسي لضم الأراضي الأوكرانية بإعلان أميركي عن حزمة مساعدات جديدة تشمل أسلحة وإمدادات تقدر قيمتها بـ1.1 مليار دولار، وتضم أنظمة صواريخ عالية الدقة وذخيرة ومدرعات ورادارات.

بدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية عن عقوبات جديدة تستهدف صادرات روسية بقيمة 7 مليارات يورو، كما وضعت سقفاً لأسعار النفط، ووسعت قائمة منع السفر وتجميد الأصول.



اجتماع طارئ لقادة الجيش الأوكراني

أكد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنه دعا إلى عقد اجتماع طارئ لكبار قادة الجيش والأمن اليوم.

وأعلن المتحدث سيرهي نيكيفورف ذلك على موقع «فيسبوك» بعد أن ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع مذكرات رسمية اليوم بضم 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئيا، في أعقاب ما وصفتها كييف بأنها استفتاءات «صورية نظمتها موسكو تحت تهديد السلاح».