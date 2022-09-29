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بايدن يدلي بتصريح حول ضم روسيا مناطق أوكرانية

بايدن خلال قمة جمعت قادة جزر المحيط الهادئ
30 سبتمبر 2022 01:15

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تعرف "أبدا، أبدا، أبدا" بنتائج الاستفتاءات التي "نظمتها روسيا" في مناطق من أوكرانيا.
وقال بايدن، خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ "أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة".
وأشاد ب"تضحية" الأوكرانيين "من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم".
وأضاف الرئيس الأميركي أن تنظيم الاستفتاءات "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولوحدة أراضي أوكرانيا".
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي عشية استعداد الرئيس الروسي لإعلان ضم أربع مناطق في أوكرانيا رسميا الجمعة.
وفي وقت سابق الخميس، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بدوره بالاستفتاءات المذكورة.

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المصدر: رويترز
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