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مجلس الشيوخ يقر مساعدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر
29 سبتمبر 2022 23:23

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، على مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار أميركي، وذلك خلال تبنيه تمديدا للموازنة الاتحادية للولايات المتحدة حتى ديسمبر المقبل.
ووافق أعضاء المجلس الديمقراطيون والجمهوريون على النص الذي يتضمن جانبا عسكريا يعني كييف.
ورصدت الولايات المتحدة ثلاثة مليارات دولار لتدريب وتجهيز ومكافأة القوات الأوكرانية.
وتشمل المساعدة أيضا أكثر من 4,5 مليارات دولار لضمان «استمرار الحكومة» الأوكرانية وتلبية الحاجات الاقتصادية لكييف.
كذلك، ستخصص مليارات عدة للجيش الأميركي الذي سيستخدمها لتمويل نشر قوات في البلدان المجاورة لأوكرانيا وتأمين مخزون من الأسلحة.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «بعد سبعة أشهر من بدء النزاع، من الواضح أن المساعدة الأميركية ساعدت الشعب الأوكراني إلى حد بعيد».
وأضاف «لكن الأزمة أبعد من أن تنتهي الآن، وعلينا الاستمرار في مساعدة الشعب الأوكراني».
مع هذه المساعدة الجديدة، ترتفع إلى أكثر من 65 مليار دولار أميركي قيمة المساعدة الإجمالية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بداية العام. ويبقى أن يصوت مجلس النواب على المساعدة المذكورة قبل أن يصادق عليها الرئيس جو بايدن.

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