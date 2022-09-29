بوتين: تسرب «نورد ستريم» عمل إرهابي دولي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن «التخريب غير المسبوق» الذي استهدف خطي غاز نورد ستريم «عمل من أعمال الإرهاب الدولي»، وفقا لما نقل عنه الكرملين. وتعرض خطا «نورد ستريم 1و2»، اللذان ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا، إلى تفجيرات أدت إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الروسية «أدلى (بوتين) بوجهة نظره حيال هذا العمل التخريبي غير المسبوق، وهو عمل إرهابي دولي ضد نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2». أدلى بوتين بهذه التصريحات في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وقال الكرملين أيضا: إن من الضروري الوفاء باتفاق إزالة الحواجز أمام تصدير إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية. وقال مكتب الرئيس التركي: إن الأخير ضغط على بوتين من أجل اتخاذ خطوات للحد من التوتر في أوكرانيا، وحثه على تمديد اتفاق حماية صادرات الحبوب في البحر الأسود. كما أشار أردوغان إلى خطط موسكو لدمج أربع مناطق أوكرانية في روسيا، وطلب من بوتين منح مفاوضات السلام فرصة أخرى، وفقا لما ورد في بيان أنقرة بشأن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين. ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق، الذي يسمح بصادرات الحبوب، في أواخر نوفمبر المقبل ويمكن تجديده بدعم من روسيا والأطراف الثلاثة الأخرى في الاتفاق.