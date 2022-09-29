«النقد الدولي»: العالم يواجه إحدى أسوأ أزمات الغذاء
مواد غذائية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي
29 سبتمبر 2022 22:31
قال صندوق النقد الدولي إن العالم يواجه الآن واحدة من أسوأ أزمات الغذاء، داعيا إلى التعامل بطريقة حاسمة ومنسقة مع الأزمة. وأكد الصندوق، في تقرير أصدره اليوم الخميس، أنه حتى مع تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية خلال الشهور الأخيرة، سيستمر تدهور أوضاع الأمن الغذائي بسبب العديد من العوامل مثل اختناقات سلاسل الإمداد والصعوبات التي تواجه الاستفادة من المحاصيل الروسية والأوكرانية وارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة. وتعادل أزمة الغذاء الراهنة على الأقل الأزمة التي تعرض لها العالم عامي 2007 و2008، والتي شهدت نقصا شديدا في الإمدادات ووفاة الكثيرين من الجوع في العالم. وقال صندوق النقد: إن هناك 48 دولة مصنفة كأكثر الدول تضررا من الأزمة الحالية بسبب الخلل الكبير في ميزان مدفوعاتها، والنقص الحاد في الأمن الغذائي، في حين تواجه منطقة الساحل وغيرها من مناطق أفريقيا جنوب الصحراء آفاقا أسوأ. وبعيدا عن حجم المعاناة، فإن تكلفة هذه الأزمة على اقتصادات تلك الدول تقدر بمليارات الدولارات. وأضاف صندوق النقد الدولي أن أي تغيير مفاجئ في أسعار الغذاء والأسمدة سيعني زيادة جديدة في قيمة فواتير الواردات خلال العام المقبل، وستكون في حدود 9 مليارات دولار أميركي. كما ستحتاج هذه الدول إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار إضافية في ميزانياتها لتخفيف حدة الأزمة على الأسر.