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أوكرانيا تستعيد مدينة في شمال شرق البلاد

دبابة تنقل جنودا أوكرانيين في كوبيانسك
29 سبتمبر 2022 22:24

استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على كامل مدينة كوبيانسك (شمال شرق) بعدما دفعت القوات الروسية لإخلاء مواقعها على الضفة الشرقية لنهر «أوسكيل»، وفق ما أفاد مراسلون صحفيون اليوم الخميس.
واستعيد جزء كبير من المدينة مطلع سبتمبر الجاري بفضل الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خاركيف. لكن القوات الروسية بقيت في مواقعها في الضفة المقابلة للنهر وخاضت معارك بنيران المدفعية بينما فر مدنيون من القتال، محاولين العبور إلى مواقع تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وأوصل عناصر الإطفاء ومتطوعون أوكرانيون، اليوم الخميس، دفعة أولى من المساعدات الإنسانية عبر معبر مشاة سليم يربط بين ضفتي نهر «أوسكيل».
وقال أندريه كاناتشيفيتش، الحاكم العسكري في كوبيانسك، أثناء توزيع 2000 طرد غذائي: «ستكون هذه أول عملية توزيع للمساعدات الإنسانية على الجانب الآخر».
دوى صوت قذائف «الهاون» بشكل متقطع، ولكن على الضفة الشرقية شوهدت دبابات وعربات مدرعة أوكرانية تمر أمام شاحنات مدمرة.
وشاهد مراسلون صحفيون خمس جثث بملابس عسكرية، ملقاة قرب مركبات محطمة.
في ضاحية كوبيانسك-فوزلوفاي الصناعية على بعد خمسة كيلومترات جنوب الضفة الشرقية لنهر «أوسكيل»، وأكد السكان أن الروس انسحبوا الثلاثاء.
وشوهدت، اليوم الخميس، ناقلة جند مدرعة وفصيل من الجنود الأوكرانيين أمام المركز الثقافي في المنطقة.

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المصدر: آ ف ب
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