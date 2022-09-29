جوتيريش يحذّر من ضم روسيا مناطق أوكرانية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، من خطورة ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية عقب تنظيم استفتاءات. وقال جوتيريش: إن مضي روسيا في ضم تلك المناطق سيشكل «تصعيدا خطيرا» سيهدد بشدة فرص السلام في المنطقة. وأضاف جوتيريش للصحفيين «أي قرار بالمضي قدما في ضم دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا من أوكرانيا لن يكون له قيمة قانونية ويستوجب التنديد». وأكد: «إنه تصعيد خطير. هذا الأمر لا مكان له في العالم المعاصر ويجب عدم قبوله». وأضاف أن الضمّ «يتعارض مع كل ما يفترض أن يمثّله المجتمع الدولي. إنه يهزأ بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة». وأعلن الكرملين أن روسيا ستضم رسميا المناطق الأوكرانية التي نظمت فيها استفتاءات. وأفاد دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية أن عملية الضم ستصبح رسمية خلال مراسم تقام في الكرملين. وأضاف أن الرئيس الروسي سيلقي خطابا «مهمّا» أثناء المناسبة. وقال بيسكوف للصحفيين: «غدا في قاعة القديس جورج في قصر الكرملين الكبير عند الساعة 15,00 (12,00 ت غ)، سيقام حفل توقيع بشأن ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا». وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن «أي قرار روسي للمضي في هذا الاتجاه سيهدّد آفاق السلام أكثر ويطيل الآثار المأسوية على الاقتصاد العالمي وخصوصا على الدول النامية، ويعوق قدرتنا على إيصال المساعدات الطارئة إلى أوكرانيا وخارجها». وشدد جوتيريش على أنه «حان وقت الابتعاد عن الهاوية».