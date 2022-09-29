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بوتين يوجه اتهامات للغرب ويبشّر بنظام عالمي جديد

بوتين يترأس اجتماعا لقادة أجهزة استخبارات دول سوفيتية سابقة
29 سبتمبر 2022 19:45

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتهامات إلى الدول الغربية بشأن زعزعة استقرار الدول، مبشّرا بنظام عالمي جديد في طور التشكل.
وخلال اجتماع عبر الإنترنت مع قادة أجهزة الاستخبارات في رابطة الدول المستقلة السوفيتية السابقة، قال بوتين إن الغرب على أهبة الاستعداد لإثارة «ثورات ملونة» و«حمام دم» في أي بلد.
وأوضح «نعلم أن الغرب يبلور سيناريوهات لتأجيج نزاعات جديدة ضمن فضاء رابطة الدول المستقلة. ولكن يكفينا ما لدينا (من نزاعات)».
وأعلن الرئيس الروسي أن انهيار الاتحاد السوفييتي هو سبب النزاعات التي تشهدها دول كانت ضمن جمهورياته، من بينها أوكرانيا.
وأضاف «يكفي النظر إلى ما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا وما يحصل عند حدود دول أخرى ضمن رابطة الدول المستقلة. كل ذلك بالطبع هو نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي». 
وأكد بوتين أيضا أن «نظاما عالميا أكثر عدالة» هو في طور التشكل عبر «عملية صعبة».
ولاحظ أن «هيمنة أحادية القطب تنهار من دون هوادة. إنها حقيقة موضوعية يرفض الغرب القبول بها في شكل قاطع. ونرى كل ما ينتج عن ذلك».
وتابع الرئيس الروسي «عبر التمسك بالماضي وعبر محاولة ممارسة سياسة إملاء في كل الميادين، من العلاقات الدولية إلى الاقتصاد، مرورا بالثقافة والرياضة، يثير هذا الغرب مشاكل جديدة وأزمات جديدة».
وسبق أن وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية» في القرن العشرين.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
نظام عالمي جديد
الدول الغربية
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