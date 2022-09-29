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أوكرانيا: مجلس الأمن القومي يجتمع تزامناً مع ضم مناطق لروسيا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال اجتماع في كييف
29 سبتمبر 2022 18:37

قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس: إن الأخير دعا إلى عقد اجتماع طارئ لكبار قادة الجيش والأمن غدا الجمعة.
وأعلن المتحدث سيرهي نيكيفورف عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الأوكراني على موقع فيسبوك.
يأتي بعد أن ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع مذكرات رسمية غدا الجمعة بضم أربع مناطق أوكرانية في أعقاب استفتاءات نظمتها سلطات محلية.
وكتب نيكيفوروف «دعا الرئيس زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا غدا. سيعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى في وقت لاحق». 
ونظمت هذه الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا في كل من دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الخاضعة للسيطرة الروسية.
وطلبت إدارات محلية في تلك المناطق الأربع من الرئيس بوتين رسمياً، أمس الأربعاء، دمجها في روسيا.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
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