فحوص رئيس وزراء إسبانيا لا تزال إيجابية بكوفيد

أجّلت مدريد قمة مجموعة الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي التي كان من المزمع عقدها، غدا الجمعة، بسبب إصابة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بكوفيد-19، وفق ما أعلن مكتبه.

وكان من المقرر أن تلتئم القمة التاسعة لمجموعة «يوروميد» في مدينة أليكانتي في جنوب شرق إسبانيا غدا الجمعة 30 سبتمبر.

تضم مجموعة «يوروميد» كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.

وأكد مكتب سانشيز، الأحد، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19. وبحلول اليوم الخميس، كانت نتيجة فحوصه لا تزال إيجابية.

وأفاد بيان صادر عن مكتبه «هذا الصباح، أجرى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اختبارا تشخيصيا لكوفيد-19 وكانت نتيجته لا تزال إيجابية».

وكإجراء احترازي، اتخذ القرار بتأجيل قمة «يوروميد 9» من دون تحديد موعد جديد لها.

وأظهرت الفحوص إصابة سانشيز بفيروس كورونا بعد أيام من حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومنذ ذلك الحين، عّلق الكثير من نشاطاته لكنه استمر في متابعة اجتماعاته عبر الإنترنت.

وكان من المقرر أن يحضر القمة، التي تركز على قضية الطاقة، تسعة رؤساء دول وحكومات من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

تأسست مجموعة «يوروميد» عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط وجنوب الاتحاد الأوروبي. أخبار ذات صلة «الشارقة للتعليم الخاص» تخفف الإجراءات الاحترازية ألمانيا ترصد زيادة «كورونا» بعد بدء مهرجان شهير

المصدر: آ ف ب