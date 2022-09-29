الإعصار «إيان» يلحق أضراراً كبيرة بولاية فلوريدا

إنقاذ امرأة حاصرتها مياه الأمطار في سيارتها جراء الإعصار
29 سبتمبر 2022 17:46
أعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، اليوم الخميس، أن بعض مدن الولاية تعرضت لأضرار كبيرة جراء الإعصار «إيان». وأكّد ديسانتيس أن «بعض هذه المناطق، مثل كيب كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها المياه وتضررت جدا من العاصفة». ووصل إعصار «إيان»، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا أمس الأربعاء. بحث عمال الإنقاذ وسكان ساحل خليج فلوريدا عن المفقودين وجمعوا حطام المنازل بعد أن اجتاح الإعصار المنطقة مصحوبا برياح عاصفة وأمطار غزيرة وأمواج مرتفعة. وغمر الإعصار، وهو أحد أقوى العواصف التي اجتاحت البر الرئيسي للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، المجتمعات المحلية وترك أكثر من مليوني منزل وشركة دون كهرباء قبل أن ينطلق عبر شبه جزيرة فلوريدا إلى ساحل المحيط الأطلسي. وانخفضت قوة الإعصار إلى عاصفة استوائية، صباح اليوم الخميس، حيث ضعفت فوق اليابسة. وقال حاكم الولاية إن عددا غير محدد من الأشخاص تقطعت بهم السبل بعد أن اختاروا التحصن من العاصفة في المنازل بدلا من الاستجابة لأوامر الإخلاء. وفي ساعات الصباح الباكر بعد مرور الإعصار، بحث السكان في المناطق المتضررة بشدة عن عائلاتهم وأصدقائهم حيث غطت الأشجار والحطام وخطوط الكهرباء الطرق وانجرفت المياه الراكدة على الأرض. وزادت صعوبة البحث لأن خدمات الهاتف المحمول كانت مقطوعة في كثير من الأحيان. وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير: إن «إيان» تباطأ أثناء اجتياح فلوريدا لكنه كان لا يزال ينتج رياحا قوية وأمطارا غزيرة وعواصف، بما في ذلك في ولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية والشمالية. وقالت هيئة الأرصاد ومقرها ميامي: إن العاصفة، المحملة برياح قوية بلغت سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، كانت على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب شرقي مدينة أورلاندو. ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعلان المناطق المتضررة من العاصفة منطقة كوارث، اليوم الخميس، مما يجعل الموارد الاتحادية متاحة للمقاطعات المتضررة.