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البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد

البرلمان اللبناني خلال جلسة تصويت لانتخاب رئيس للجمهورية
29 سبتمبر 2022 16:47

أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال جلسة عقدها، اليوم الخميس، لاختيار خليفة للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو لجلسة جديدة عندما يكون هناك توافق على مرشح.
وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 63 ورقة بيضاء، بينما حصل المرشح ميشال معوض على دعم 36 من بين 122 نائباً حضروا الجلسة.
ويهدد غياب التوافق على مرشح ببقاء منصب الرئيس شاغراً عندما تنتهي ولاية عون، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية.
وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات في لبنان.
وتحسباً لحدوث فراغ رئاسي، يكثف السياسيون جهودهم لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي الذي يترأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، بحيث يمكن أن تنتقل إليها السلطات الرئاسية حتى ينتخب رئيس جديد للبلاد. 

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المصدر: رويترز
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