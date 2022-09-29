بيونجيانج تطلق صاروخاً مع وصول كامالا هاريس إلى كوريا الجنوبية
كامالا هاريس تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
29 سبتمبر 2022 16:35
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستيا قبالة ساحلها الشرقي اليوم الخميس. وجاء الإطلاق في الوقت الذي تزور فيه كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، كوريا الجنوبية. وقال البيت الأبيض: إن نائبة الرئيس الأميركي ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول نددا بالخطاب «النووي الاستفزازي» لكوريا الشمالية وأكدا التزامهما بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية. ووصلت هاريس إلى سول في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد ساعات فقط من إجراء كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى. وقال البيت الأبيض في بيان: «لقد نددا بالخطاب النووي الاستفزازي لكوريا الشمالية وإطلاقها صواريخ باليستية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما بحثا ردنا على أي استفزازات محتملة في المستقبل، بما في ذلك من خلال التعاون الثلاثي مع اليابان». وهناك مخاوف من أن كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربة نووية ستكون السابعة منذ عام 2006 والأولى منذ عام 2017.