فنلندا تحظر على الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية دخول أراضيها
فنلندا تحظر على الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية دخول أراضيها
29 سبتمبر 2022 15:39
أعلنت الحكومة الفنلندية الخميس أن فنلندا ستغلق حدودها اعتبارًا من صباح الجمعة أمام المواطنين الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية لفضاء شينغن، في مواجهة زيادة أعداد الوافدين من روسيا إلى أراضيها. وأكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو خلال مؤتمر صحافي أن إعلان روسيا التعبئة "الجزئية" لعناصر الاحتياط في أوكرانيا أدت إلى تدفق الروس إلى البلد الواقع في شمال أوروبا، كان "لها الأثر الكبير" في اتخاذ هذا القرار.