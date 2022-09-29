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روسيا تحدد موعد ضم المناطق الأوكرانية.. وخطاب لبوتين

روسيا تحدد موعد ضم المناطق الأوكرانية.. وخطاب لبوتين
29 سبتمبر 2022 15:00

قال المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقيم غدا الجمعة مراسم لضم أربع مناطق من أوكرانيا إلى بلاده.
وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن المراسم ستجري في الساعة 1500 بتوقيت موسكو (1200 بتوقيت جرينتش) غدا الجمعة لتوقيع "اتفاقات انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية".
وقال بيسكوف إن الاتفاقيات ستوقع "مع جميع المناطق الأربع التي أجرت استفتاءات وتقدمت بمطالب بهذا الشأن إلى الجانب الروسي".

وقال الكرملين إنه عقب مراسم التوقيع في الكرملين، سيلقي بوتين كلمة ويلتقي بالمسؤولين الذين عينتهم موسكو في المناطق الأوكرانية. 

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المصدر: وكالات
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بوتين
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