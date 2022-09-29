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اكتشاف تسرب رابع للغاز في خط " نورد ستريم "

اكتشاف تسرب رابع للغاز في خط " نورد ستريم "
29 سبتمبر 2022 11:06

قالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة سفنسكا دجبلادت إن حرس السواحل اكتشف تسرب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية التي تمتد أسفل سطح البحر إلى أوروبا وتوعد برد "قوي" على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل يني لارسون للصحيفة في وقت متأخر أمس الأربعاء "اثنان من مواضع التسرب الأربعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد". والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.

وعلى الرغم من أن خطي نورد ستريم كانا متوقفان عن العمل في وقت الانفجارات المشتبه بها، فإنهما يمتلئان بالغاز الذي يتسرب إلى بحر البلطيق منذ يوم الاثنين.
وذكر خفر السواحل السويدي أن التسرب الرابع في خط نورد ستريم 2 يقع على مقربة من ثقب أكبر تم اكتشافه في خط نورد ستريم 1 القريب.
وأعلنت السلطات الدنماركية هذا الأسبوع اكتشاف ثقب في كل من خطي الأنابيب في الجزء الموجود داخل مياهها الإقليمية.

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المصدر: وكالات
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