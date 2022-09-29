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الإعصار" إيان" يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا

الإعصار" إيان" يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا
29 سبتمبر 2022 09:03

وصل الإعصار الخطير للغاية "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.
وقال المركز الأميركي للأعاصير إنّ "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 ت غ)، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.

وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".
وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص.

وقال الموقع إنّ غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيراً إلى أنّه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.

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المصدر: وكالات
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