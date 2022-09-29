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قتلى ومصابون في انهيار جسر بالبرازيل

قتلى ومصابون في انهيار جسر بالبرازيل
29 سبتمبر 2022 08:34

لقي ثلاثة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في انهيار جسر في ولاية أمازوناس في شمال غرب البرازيل الأربعاء، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقالت حكومة أمازوناس إنّ الجسر الواقع قرب مدينة كاريرو التي تبعد حوالي 100 كلم عن ماناوس عاصمة الولاية انهار صباح الأربعاء مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة.

وأوضحت أنّ أحد القتيلين يبلغ من العمر 39 عاماً بينما لم يتمّ التعرّف في الحال على هوية القتيل الثاني، في حين تبلغ القتيلة من العمر 66 عاماً.

ورجّح قائد فوج الإطفاء في الولاية أورليلسون مونيز ارتفاع عدد القتلى، مشيراً إلى أنّ عمليات البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة.
ونقل موقع "جي 1" الإخباري عن مونيز قوله إنّ "بعض الناس يتحدّثون عن ثمانية أو 12 أو حتّى 15 قتيلاً".
وأضاف "لقد عثرنا على حافلة صغيرة كان بداخلها العديد من الأشخاص، (لكن) لم نحدّد مكانهم بعد".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد سقطت في نهر كوروسا من جراء الحادث 12 سيارة.

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المصدر: وكالات
انهيار
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