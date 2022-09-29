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زلزال بقوة 6.5 درجات يهز جزر ساندويتش الجنوبية

زلزال
29 سبتمبر 2022 08:20

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الخميس، أن زلزالاً قوته 6.5 درجات وقع شرقي منطقة جزر ساندويتش الجنوبية.
أضاف المركز أن مركز الزلزال كان على عمق كيلومترين. 

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