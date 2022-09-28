الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل جنود أرمينيين في اشتباكات جديدة مع أذربيجان

مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان
29 سبتمبر 2022 01:39

قتل ثلاثة جنود أرمينيين، الأربعاء، في اشتباكات حدودية جديدة مع أذربيجان بعد أسبوعين من أسوأ مواجهات عسكرية بينهما منذ حرب 2020.
كانت الاشتباكات، التي جرت في وقت سابق هذا الشهر واستمرت يومين، قد أسفرت عن مقتل نحو 286 شخصا من الجانبين قبل التوصل إلى هدنة بوساطة من الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، الأربعاء، إن "القوات الأذربيجانية أطلقت قذائف هاون ونيرانا من العيار الثقيل في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية".
وأضافت الوزارة، في بيان "سقط نتيجة ذلك ثلاثة قتلى من الجانب الأرميني".
وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على موقع تويتر، أن ثلاثة من جنود بلاده قتلوا "في هجوم ضد استقلال أرمينيا وسيادتها وديمقراطيتها".
وأضاف "انسحاب القوات الأذربيجانية ونشر بعثة مراقبة دولية ضرورة مطلقة".
وأودت معارك استمرت ستة أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020 حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بحياة أكثر من 6,500 جندي من الجانبين، قبل أن تنتهي بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية.

أخبار ذات صلة
أجندة جديدة على «رقعة الأذكياء»
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده
المصدر: آ ف ب
أرمينيا
أذربيجان
اشتباكات
آخر الأخبار
دينايير يصقل مهاراته «حافي القدمين»!
الرياضي
دينايير يصقل مهاراته «حافي القدمين»!
اليوم 12:00
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©