مقتل جنود أرمينيين في اشتباكات جديدة مع أذربيجان

قتل ثلاثة جنود أرمينيين، الأربعاء، في اشتباكات حدودية جديدة مع أذربيجان بعد أسبوعين من أسوأ مواجهات عسكرية بينهما منذ حرب 2020.

كانت الاشتباكات، التي جرت في وقت سابق هذا الشهر واستمرت يومين، قد أسفرت عن مقتل نحو 286 شخصا من الجانبين قبل التوصل إلى هدنة بوساطة من الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، الأربعاء، إن "القوات الأذربيجانية أطلقت قذائف هاون ونيرانا من العيار الثقيل في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية".

وأضافت الوزارة، في بيان "سقط نتيجة ذلك ثلاثة قتلى من الجانب الأرميني".

وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على موقع تويتر، أن ثلاثة من جنود بلاده قتلوا "في هجوم ضد استقلال أرمينيا وسيادتها وديمقراطيتها".

وأضاف "انسحاب القوات الأذربيجانية ونشر بعثة مراقبة دولية ضرورة مطلقة".

وأودت معارك استمرت ستة أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020 حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بحياة أكثر من 6,500 جندي من الجانبين، قبل أن تنتهي بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية. أخبار ذات صلة أجندة جديدة على «رقعة الأذكياء» رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: آ ف ب