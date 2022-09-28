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رئيس أوغندا يرد على اقتراح بالإغلاق لوقف تفشي إيبولا

مريض مصاب بمرض إيبولا في أوغندا
29 سبتمبر 2022 01:09

استبعد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الأربعاء، فرض إغلاق في بلاده للحد من انتشار فيروس إيبولا.
يأتي ذلك بعد التحقق من إصابة 24 شخصا بالفيروس، ووفاة خمسة حتى الآن.
وقال موسيفيني "لن يكون لدينا عمليات إغلاق، إنها ليست ضرورية. إنه مرض شرس. ورغم ذلك، النبأ السار هو أنه ليس معديا بقدر كورونا".
وقال الرئيس الأوغندي، في خطاب نقله التلفزيون "اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم المطهرات التي تحتوي على الكحول. وتجنب ملامسة سوائل الجسم من أي شخص"، مضيفا أن تفشي فيروس إيبولا أسهل في السيطرة عليه من فيروس كورونا.
وسجلت إصابة أولى من المرض النزفي بالبلاد في السادس من أغسطس الماضي. وتوفي 19 شخصا، ظهرت عليهم أعراض المرض، في قرى قبل أن يتمكن العاملون في مجال الصحة من فحصهم.
وأرجع موسيفيني انتشار المرض إلى مخالطة المصابين مع أفراد أسرهم، وأضاف أن ستة من العاملين في مجال الصحة أصيبوا بالعدوى من الحالة الأولى.
ينتشر فيروس إيبولا بشكل رئيسي من خلال ملامسة سوائل الجسم للشخص المصاب. وله أعراض تشمل الضعف الشديد وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق والقيء والإسهال والطفح الجلدي من بين أمور أخرى.

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المصدر: د ب أ
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