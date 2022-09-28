الكويتيون ينتخبون اليوم أعضاء مجلس الأمة الجديد

الكويت (الاتحاد)

يتوجه الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في دورته 18، وذلك بعد مرور شهرين على حل البرلمان بمرسوم أميري. ويتنافس في الانتخابات على 50 مقعدا تمثل 5 دوائر انتخابية، 313 مرشحا، من بينهم 22 امرأة.

وأفيد بأن عدد الناخبين المقيدين في الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة بلغ 795920 ناخباً، بحسب الصحيفة الرسمية الكويتية، ويبلغ عدد الذكور منهم 388107، في حين أن عدد الإناث 407813.

وكان لافي السبيعي، وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام الكويتية قد أعلن أن ما يعرف بـ«يوم الصمت الانتخابي»، يصادف أمس الأربعاء واليوم الخميس، مشيراً إلى أن الصمت الانتخابي يحظر خلاله عرض أي إحصائيات واستطلاعات للرأي للمراكز المرخصة وذلك حفاظاً على عدم الإخلال بالعملية الانتخابية على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس الأول، قراراً قضى بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف انتخابات مجلس الأمة المقدم من عدد من المحامين.