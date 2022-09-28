احتجاجات في بيروت على خلفية «أحداث الطيونة»

بيروت (الاتحاد)

قام أهالي موقوفين في «أحداث الطيونة» بقطع طريق رئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة من أبنائهم تم إيقافهم على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة «الطيونة» في أكتوبر الماضي.

ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً أمنياً في المنطقة على إثر قيام الأهالي بإحراق الإطارات احتجاجاً على استمرار توقيف أبنائهم، مطالبين بإخلاء سبيلهم.

ووقع اشتباك وتبادل لإطلاق النار في 14 أكتوبر الماضي في منطقة «الطيونة - بدارو» في بيروت، أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة «العدلية» للاعتصام أمام قصر العدل في بيروت مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 بجروح. وأوقفت القوى الأمنية عدداً من الأشخاص على خلفية الاشتباكات.