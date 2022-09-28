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خالد بن سلمان: ملتزمون بدعم تطلعات الشعب اليمني

خالد بن سلمان: ملتزمون بدعم تطلعات الشعب اليمني
29 سبتمبر 2022 01:12

الرياض (الاتحاد)

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أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التزام المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن محمد العليمي، الأمير خالد بن سلمان في الرياض أمس.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، والإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي في المجالات الاقتصادية والخدمية، والدعم المطلوب للمضي قدماً في هذه الإصلاحات.
كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حول مسار الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي، وفرص تجديدها في ظل استمرار خروق الميليشيات الحوثية وتنصلها عن التزاماتها بموجب الإعلان الأممي واتفاق ستوكهولم.

خالد بن سلمان
السعودية
اليمن
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الحكومة اليمنية
رشاد العليمي
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