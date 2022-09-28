تعهدات دولية بدعم جهود إجراء الانتخابات الليبية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، وعدد من السفراء الأجانب، جدول أعمال مجلس مشروع الدعم «بيبول».

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر المفوضية «ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة»، وفق بيان صادر عن المفوضية.

وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدين أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

وأثنى السايح على جهود المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة يرضى عنها كل الأطراف، وتحقق تطلعات الليبيين في دولة ديمقراطية مستقرة.

شارك في الاجتماع عدد من الدبلوماسيين والمستشارين من سفارات الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار دعم ومتابعة المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات التي قدمت الدعم الفني والاستشاري للمفوضية في مراحل تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا.

وفي سياق آخر، بدأ الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا عبدالله باثيلي أولى لقاءاته الرسمية مع بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ورئيسها السفير طاهر السني في نيويورك، أمس.

وأكد السني أنه أكد للمبعوث الأممي الجديد أهمية استئناف بعثة الأمم المتحدة للدعم نشاطها من داخل البلاد وبفاعلية لدعم الحل الشامل للأزمة، مشيراً إلى أن اللقاء استعرض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية.