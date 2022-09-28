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واشنطن تشيد بجهود تونس بمكافحة الإرهاب في أفريقيا

واشنطن تشيد بجهود تونس بمكافحة الإرهاب في أفريقيا
29 سبتمبر 2022 01:17

تونس (الاتحاد)

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أشادت الولايات المتحدة الأميركية بجهود تونس في مكافحة الإرهاب بقارة أفريقيا، مشيرةً إلى استمرار التعاون المشترك في هذا المجال.
وبحث مسؤولون عسكريون من تونس وأميركا على مدار يومين، التعاون العسكري المشترك وسبل الارتقاء به، حيث اختتمت أمس، اجتماعات الدورة الـ 35 للجنة العسكرية المشتركة العليا التي استمرت يومين.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية: «شارك في الاجتماعات التي عقدت في قيادة القوات العسكرية الأميركية بأفريقيا بمدينة شتوتجارت الألمانية، وزير الدفاع التونسي عماد مّميش، وكيلست والاندر، مساعدة وزير الدفاع الأميركي المكلفة بالشؤون الأمنية الدولية، والجنرال كيرك سميث، مساعد قائد القوات العسكرية الأميركية بأفريقيا، وملحق الدفاع بالسفارة الأمريكية بتونس».
وعبّر الوزير التونسي في كلمة ألقاها خلال ختام الاجتماعات، عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي عقدت فيها الاجتماعات، والتي مثلت فرصة لبحث مجالات جديدة للتعاون العسكري بين البلدين، مشيراً إلى أن انعقاد هذه اللجنة بصفة دورية، دليل على حرص الجانبين على مزيد دعم الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.
وأشاد مميش بالدعم الأميركي لتونس والذي تجسد في حجم المساعدات العسكرية وبرامج التعاون في مجالات الإعداد والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات.

أفريقيا
أميركا
تونس
مكافحة الإرهاب
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