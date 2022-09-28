الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بلجيكا.. قتيل في عملية لمكافحة الإرهاب

بلجيكا.. قتيل في عملية لمكافحة الإرهاب
29 سبتمبر 2022 01:14

بروكسل (وكالات) 

أخبار ذات صلة
دينايير يصقل مهاراته «حافي القدمين»!
واشنطن تشيد بجهود تونس بمكافحة الإرهاب في أفريقيا

قتل شخص، أمس، في شمال بلجيكا إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال عملية استهدفت مخططاً «لاعتداء إرهابي» دبره مقربون من أوساط اليمين المتطرف.
وجاء في بيان للنيابة العامة، أن التحقيق في انتويرب في شمال بلجيكا يستهدف «أوساطاً يشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف».
وتخلل التحقيق حوالي عشر عمليات دهم، صباح أمس، في منطقة انتويرب (انفير) حصل خلالها تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيل.
وأكدت النيابة العامة أنه «جرى خلال هذه العمليات تبادل لإطلاق النار إصابة رجل يبلغ 36 عاماً بجروح قاتلة في منزله في منطقة ميركسيم بمدينة أنتويرب و«توفي متأثراً بجروحه على الفور»، بحسب النيابة.
أُسند التحقيق في تهمة «القتل العمد» إلى قاضي تحقيق آخر، وفقاً لمكتب النائب العام في أنتويرب.
وأشار مكتب النائب العام، المكلف قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة في أنحاء بلجيكا، إلى أن «كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة» ضُبطت خلال عمليات الدهم، و«بعض تلك الأسلحة كانت مسجلة بشكل قانوني».

بلجيكا
مكافحة الإرهاب
الشرطة البلجيكية
أنتويرب
آخر الأخبار
دينايير يصقل مهاراته «حافي القدمين»!
الرياضي
دينايير يصقل مهاراته «حافي القدمين»!
اليوم 12:00
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©