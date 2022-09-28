بلجيكا.. قتيل في عملية لمكافحة الإرهاب

بروكسل (وكالات)

قتل شخص، أمس، في شمال بلجيكا إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال عملية استهدفت مخططاً «لاعتداء إرهابي» دبره مقربون من أوساط اليمين المتطرف.

وجاء في بيان للنيابة العامة، أن التحقيق في انتويرب في شمال بلجيكا يستهدف «أوساطاً يشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف».

وتخلل التحقيق حوالي عشر عمليات دهم، صباح أمس، في منطقة انتويرب (انفير) حصل خلالها تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيل.

وأكدت النيابة العامة أنه «جرى خلال هذه العمليات تبادل لإطلاق النار إصابة رجل يبلغ 36 عاماً بجروح قاتلة في منزله في منطقة ميركسيم بمدينة أنتويرب و«توفي متأثراً بجروحه على الفور»، بحسب النيابة.

أُسند التحقيق في تهمة «القتل العمد» إلى قاضي تحقيق آخر، وفقاً لمكتب النائب العام في أنتويرب.

وأشار مكتب النائب العام، المكلف قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة في أنحاء بلجيكا، إلى أن «كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة» ضُبطت خلال عمليات الدهم، و«بعض تلك الأسلحة كانت مسجلة بشكل قانوني».