أفغانستان تستورد نفطاً وقمحاً من روسيا

كابول (أ ف ب)

أبرمت أفغانستان اتفاقاً مع روسيا للتزود بملايين الأطنان من المنتجات النفطية والقمح، وهو أول عقد اقتصادي ضخم لحكومة «طالبان» منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة في أفغانستان، عبد السلام جواد، أمس، إن «العقد أبرم الشهر الماضي عندما زار وزير الصناعة والتجارة روسيا». وبموجب الاتفاق، ستحصل كابول على مليون طن من البنزين، ومليون طن من الديزل، و500 ألف طن من الغاز المسال، ومليوني طن من القمح. وقالت وزارة الاقتصاد الأفغانية، في بيان، إن الحمولة ستصل «في الأسابيع المقبلة».