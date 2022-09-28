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أفغانستان تستورد نفطاً وقمحاً من روسيا

أفغانستان تستورد نفطاً وقمحاً من روسيا
29 سبتمبر 2022 01:10

كابول (أ ف ب) 

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أبرمت أفغانستان اتفاقاً مع روسيا للتزود بملايين الأطنان من المنتجات النفطية والقمح، وهو أول عقد اقتصادي ضخم لحكومة «طالبان» منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة في أفغانستان، عبد السلام جواد، أمس، إن «العقد أبرم الشهر الماضي عندما زار وزير الصناعة والتجارة روسيا». وبموجب الاتفاق، ستحصل كابول على مليون طن من البنزين، ومليون طن من الديزل، و500 ألف طن من الغاز المسال، ومليوني طن من القمح. وقالت وزارة الاقتصاد الأفغانية، في بيان، إن الحمولة ستصل «في الأسابيع المقبلة».

أفغانستان
روسيا
القمح
القمح الروسي
النفط
النفط الروسي
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