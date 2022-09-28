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واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

منظومة هيمارس الصاروخية المتطورة
28 سبتمبر 2022 22:08

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار أميركي.
تتضمن هذه المساعدة الجديدة بشكل خاص 18 نظاما مدفعيا دقيقا من طراز "هيمارس" و150 عربة "همفي" مصفحة و150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.
ستسلم هذه المعدات إلى كييف في غضون عدة أشهر.
وأكد البيان أن هذه المساعدة الجديدة "تظهر التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا على الأمد الطويل".
وأضاف البنتاجون أن ذلك "يمثل استثمارًا يمتد لسنوات في القدرات الضرورية لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية المستمر".
وترفع هذه الحزمة الجديدة قيمة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 16,2 مليار دولار أميركي منذ الأزمة الحالية و16,9 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.

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المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
مساعدات عسكرية
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أميركا
البنتاجون
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