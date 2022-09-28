مصر تدين الهجوم على كردستان العراق

أدانت مصر اليوم الأربعاء الهجوم الذي استهدف إقليم كردستان العراق في وقت سابق اليوم وأسفر عن سقوط ضحايا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية "أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاستهداف الذي تعرضت له مناطق بإقليم كردستان العراق الشقيق، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق".
وتابع البيان أنه "وفى هذا الإطار، تقدمت مصر بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".
وأشار البيان إلى "أن مصر تراقب التوترات التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة، وتحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها".