روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المناطق الأوكرانية الأربع، التي نظمت فيها استفتاءات، قامت "بخيار حر" حين أيدت انضمامها إلى روسيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "نتائج هذا الاستفتاء تتحدث عن نفسها: إن سكان دونباس وخيرسون وزابوريجيا لا يريدون العودة إلى حياتهم السابقة وقاموا بخيار واع وحر لصالح روسيا".

أعلنت سلطات محلية، الثلاثاء، في كل من زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا ولوغانسك ودونتسك في الشرق فوز التصويت لصالح انضمام تلك المناطق إلى روسيا خلال استفتاءات بدأ تنظيمها يوم الجمعة الماضي.

وتعليقا على إعلان هذه النتائج، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنّه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد تلك الاستفتاءات. أخبار ذات صلة الإمارات: العالم يريد السلام في أوكرانيا الأقاليم الانفصالية تطلب الانضمام إلى روسيا

المصدر: آ ف ب