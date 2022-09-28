الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات «قاسية» جديدة على روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
28 سبتمبر 2022 19:42
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا. يشمل المقترح فرض مزيد من القيود التجارية، ووضع أفراد على القوائم السوداء، وتحديد سقف لأسعار النفط لدول أخرى.سيذهب الاقتراح الآن إلى الدول الأعضاء في التكتل، البالغ عددها 27 دولة، والتي ستحتاج إلى تجاوز الخلافات بشأن العقوبات الجديدة والتوصل إلى إجماع على تنفيذها. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت. وقالت فون دير لاين للصحفيين «لا نقبل الاستفتاءات ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا. ونحن مصممون على أن يدفع الكرملين ثمن هذا التصعيد الإضافي». وأضافت «نقترح حزمة جديدة من العقوبات القاسية ضد روسيا». في وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا مستشار اقتصادي كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى زيادة خفض التدفقات المالية لروسيا من مبيعات الوقود. ووافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم دول الاتحاد الأوروبي إيطاليا وفرنسا وألمانيا، بالفعل على وضع سقف لأسعار النفط عبر شركات التأمين. وقال أوليج أوستينكو للصحفيين «إذا لم تفعلوا شيئاً، فهذا يعني أنكم تطيلون» أمد الأزمة في أوكرانيا.